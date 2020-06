Ultimo aggiornamento: 19:00

SPAL e Cagliari si affrontano per la 27esima giornata di serie A, la prima dopo la pausa forzata a causa della pandemia da coronavirus che ha colpito il nostro paese. Gli emiliani scendono in campo con la necessità di conquistare i 3 punti, fondamentali per accorciare sulla quartultima posizione di classifica e sperare nella salvezza; i sardi, dal canto loro, sabato scorso hanno recuperato al Bentegodi la sfida col Verona, uscendone sconfitti e rimanendo così fermi a 32 in classifica.(4-3-3): Letica; Cionek, Vicari, Bonifazi, Sala; Castro, Valdifiori, Valoti; Strefezza, Petagna, D'Alessandro. ALL: Di Biagio.(3-5-2): Cragno, Pisacane, Walukiewicz, Klavan; Mattiello, Nandez, Rog, Ionita, Pellegrini; Joao Pedro; Simeone. ALL: Zenga.ARBITRO: Abisso di PalermoAl momento sono solo 8 sui 18 totali i punti conquistati al Paolo Mazza dalla SPAL in campionato: da qui a fine stagione mancherà il calore dei tifosi, ma i ragazzi di Di Biagio hanno bisogno di grandi risultati nella propria città per sperare nella salvezza; i sardi, invece, scendono in campo per regalare la prima vittoria al nuovo tecnico Walter Zenga, che ha esordito alla guida tecnica con la sconfitta di Verona.