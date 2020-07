La sfida del Paolo Mazza tra SPAL ed Inter chiude il programma della 33esima giornata del campionato di Serie A. Gli emiliani vengono dalla sconfitta di Marassi sul campo del Genoa, 2-0 il finale, e da ultimi in classifica sembrano oramai rassegnati alla cadetteria per la prossima stagione; Inter invece di nuovo seconda dopo il 3-1 casalingo sul Torino e la ricerca dei 3 punti oggi per conservare fino alla fine il miglior piazzamento alle spalle dell'inarrivabile Juventus.

SEGUI LA DIRETTA

LE FORMAZIONI

SPAL (4-4-2): Letica; Sala, Vicari, Bonifazi, Reca; Murgia, Valdifiori, Dabo, Strefezza; Petagna, Cerri. All. Di Biagio.

INTER (3-4-1-2): Handanovic; Skriniar, Ranocchia, Bastoni; Candreva, Brozovic, Gagliardini, Biraghi; Eriksen; Lautaro, Sanchez. All. Conte.

Ultimo aggiornamento: 21:48

© RIPRODUZIONE RISERVATA