Si affrontano questa sera al Paolo Mazza di Ferrara SPAL e Roma , per la 35esima giornata di Serie A. I padroni di casa, a causa della sconfitta subita nello scorso turno di campionato sul campo del Brescia, scenderanno in cadetteria per la prossima stagione, e giocano dunque oggi la loro prima partita da squadra già virtualmente retrocessa; cercherà di approfittarne la Roma, che dopo il 2-2 interno con l'Inter vuole vincere per blindare il quinto posto dall'assalto di Milan e Napoli.(4-4-2): Letica; Tomovic, Vicari, Felipe, Sala; Murgia, Valdifiori, Dabo; Strefezza, Cerri, D'Alessandro. All. Di Biagio(3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Smalling, Kolarov; Peres, Diawara, Cristante, Spinazzola; Perez, Pellegrini; Kalinic. All. FonsecaSPAL da tempo rassegnata alla retrocessione, e forse priva dei mezzi necessari per poter competere con efficacia alla lotta per la salvezza: basti ricordare le 12 sconfitte nelle ultime 14 gare disputate; la Roma, curiosità, non pareggia in trasferta da un intero girone: l'ultimo nulla di fatto è infatti l'1-1 di Milano contro l'Inter del 6 dicembre 2019.