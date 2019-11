Quando sembra uno 0-0 scritto tra ultima (Sampdoria) e penultima (Spal), al 91' esce il jolly. Igor non recupera una palla da fondocampo, Depaoli la mette in mezzo per Ramirez: colpo di testa ad allungare per Caprari, entrato da due minuti, che sempre di testa spiazza Berisha. È la zampata della Sampdoria che espugna il Mazza al fotofinish senza in realtà cercare mai davvero la vittoria. Però il colpo da tre punti la rilancia nella corsa salvezza, mentre fa sprofondare la Spal ora ultima assieme al Brescia. E finisce tra i fischi dei fan ferraresi, mentre la curva genovese canta e salta.



Era match da 0-0, con poche emozioni. Invece il brivido è in coda. Spal in partenza con Murgia in regia e Moncini in avanti al fianco di Petagna, Ranieri schiera la Sampdoria col 4-4-2 lasciando in panchina il trequartista Ramirez e l'acciaccato Quagliarella. Il primo tempo fatica ad accendersi, l'importanza della posta in palio si fa sentire. Ekdal prova a costruire, ma non c'è velocità e Murgia riesce a chiudergli le verticalizzazioni per Bonazzoli o Gabbiadini. Che finiscono poi ulteriormente isolati, perché la Spal inizia a spingere e sulla sinistra con Kurtic e Reca mette alla frusta Depaoli e Thorsby. Costretta a stare sulle sue, la Samp stenta ad accompagnare il movimento delle punte e gli sganciamenti sulla sinistra di Jankto. Così Berisha è inoperoso, mentre la Spal seppur più manovriera non trova mai il guizzo. L'unico tiro in porta, di conseguenza è di Reca al 24' su palla persa in disimpegno dai doriani. Audero è attento sul primo palo. Nella ripresa piglio più vivace in avvio, però zero occasioni. Giusto un diagonale al 5' di Strefezza per Valoti anticipato sul secondo palo da Ferrari. E un gol di Gabbiadini in netto fuorigioco dopo batti e ribatti in area.



Mister Semplici prova ad uscire dallo stallo inserendo Floccari e Missiroli, la Spal spinge di più. Chiude la Sampdoria nella sua metà campo. Fiutato il pericolo, Ranieri mette dentro il talento di Ramirez per togliere pressione. Però esce Gabbiadini e quindi Doria sempre con centrocampo a «quattro». La mossa in effetti frena un pò lo slancio estense, che perde pure in lucidità. Ma nulla fa presagire l'epilogo che premia la Sampdoria di Mastro Ranieri.