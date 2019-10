LEGGI ANCHE

È un Leonardo Semplici col sorriso quello che ai microfoni dicommenta il pareggio della sua Spal contro il Napoli al Mazza:, confessa l'allenatore spallino. «È ovvio che quando giochi con il Napoli devi anche soffrire, sono la seconda squadra dopo lain questo campionato, ma anche il loro portiere ha fatto grandi parate».«Abbiamo provato a giocare sugli esterni, sono un fattore importante per noi che abbiamo riprogrammato la scorsa estate», ha continuato. «Stiamo facendo bene, ma una squadra che deve salvarsi deve mettere a posto alcuni dettagli che non può non curare. Ringraziamo i nostri tifosi che ci hanno aiutato anche oggi».