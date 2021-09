Spalletti-Allegri, la verità di Max: «Abbiamo litigato "da toscani"...»

In conferenza stampa per presentare il match di Champions League di domani, Max Allegri è tornato a parlare dello “scontro” arrivato nel post Napoli-Juventus con il collega Luciano Spalletti, reo secondo l’allenatore della Juventus di avere abusato delle lamentele con la direzione arbitrale.

«Litigio con Spalletti? Ma no, non abbiamo litigato» ha subito chiarito Allegri. «Ogni tanto con Luciano bisticciamo da toscani, ma non è successo assolutamente niente». «Non puoi farmi la morale per una volta che vinco» era stata la risposta dell’allenatore del Napoli sabato negli spogliatoi».