Italia, Spalletti detta le regole nel ritiro azzurro: playstation (quasi) vietata, no alle cuffie, il menù e gli orari da rispettare

Euro 2024 al via: l'Italia di Spalletti esordirà sabato contro l'Albania a Dortmund. E così il ct azzurro detta le regole ai suoi calciatori nel ritiro in Germania. In cima alla lista ci sono i social e la playstation. Divieto assoluto di usufruire di alcun dispositivo personale per evitare notti brave alla... Scamacca, come riporta la Gazzetta. Nel ritiro invece ci sarà una sorta di “stanza dei giochi” con ping pong, biliardo, biliardino, due videogiochi anni 80 e quattro consolle, due delle quali con il simulatore automobilistico. Vietate le cuffie

Il menù degli azzurri

In cucina le opzioni sono varie: pasta in quantità (pomodoro, pesto, ragù), bresaola, tacchino, pollo, verdure lesse, avocado, ananas, melone, crostata.

E poi c’è la puntualità

Alle 12 è fissata la riunione tecnica, alle 12.45 a pranzo, alle 20 la cena. A colazione invece si può arrivare entro le 11. E dopo cena? Nessun coprifuoco ordinato da Spalletti, ma senso di responsabilità.

Scamacca bomber: cosa rivela

«Se mi sento pigro? Non lo so, già che sono venuto qua... (in sala stampa, ndr) e non mi sento pigro. Dietro questa parola il ct vuole dire tante cose, mi ha spronato, va bene così, ma io non mi sento pigro». Con un sorriso sornione Gianluca Scamacca, dal ritiro di Iserlohn dove l'Italia sta preparando l'esordio agli Europei di calcio contro l'Albania sabato prossimo, risponde così ad una domanda su come lo aveva definito tempo fa il ct Spalletti. «Le amichevoli in Usa? Ha fatto bene Spalletti a non portarmi nella tournée in Usa, non lo meritavo». Quanto all'ppunto su una certa mancanza di cattiveria, «ne sento parlare spesso. Sinceramente sento solo di essere utile alla squadra. In alcune partite ci sono più spazi, in altre meno. Ma l'importante è solo il risultato».