Spareggio Lazio-Pomigliano, in palio la serie A

Spareggio salvezza. Si decide nel doppio confronto con la Lazio il destino del Pomigliano. Primo round in trasferta sabato 3 giugno (ore 16.30), il secondo atto giovedì 8 giugno allo stesso orario a Palma Campania.

Quanto rammarico per aver concesso un tempo alle doriane. Il tecnico granata Carlo Sanchez riavvolge il nastro e analizza la battuta d’arresto con la Sampdoria. «Dispiace tantissimo alla luce di quanto espresso nella ripresa. Nel secondo tempo meritavamo qualcosa in più. Abbiamo sfiorato in diverse circostanze il gol del possibile 3-3».

Liguri salve. «Brutta prestazione nella prima frazione, frutto della paura: non il solito Pomigliano. Non doveva capitare, purtroppo è andata così», osserva l’allenatore delle pantere. Vogliamo salvarci assolutamente e stiamo preparando al meglio la doppia sfida. E’ inutile piangersi addosso. Dobbiamo riprendere il nostro percorso. Ci tocca soffrire», avverte Sanchez.

180 minuti di fuoco. «Gare complicate all’andata come al ritorno. Non dobbiamo farci trovare impreparate. Ce la metteremo tutta per i sacrifici compiuti dalla società presieduta da Raffaele Pipola».

Biancocelesti. «La Lazio ha sfiorato la promozione diretta, ha giocatrici di spessore, un allenatore importante come il salernitano Gianluca Grassadonia (subentrato a Massimiliano Catini) e una struttura organizzativa di qualità, con il presidente Claudio Lotito che ambisce a grandi traguardi».

Obiettivo stagionale. «Abbiamo il dovere e l’obbligo di rimanere in serie A», auspica fiducioso Sanchez (nella foto di Ferdinando Sodano).