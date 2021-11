Spartak-Napoli, sfida Rui Vitoria: «Vogliamo vincere come all'andata»

Un periodo da dimenticare e un esonero che potrebbe spaventare Rui Vitoria, allenatore dello Spartak Mosca che domani sera affronta il Napoli. «Certamente non siamo stati all’altezza nell’ultima di campionato contro il Krasnodar, i dettagli hanno fatto la differenza, per questo mi aspetto risposte importanti dalla squadra domani sera in campo» ha detto il portoghese che all'andata era riuscito a battere gli azzurri. «Il Napoli ha problemi di formazioni ma è una delle squadre più forti d’Europa, è prima in classifica in Italia e ci aspetta una gara complicatissima. All’andata siamo stati i primi a batterli in stagione, ma mi piace molto il Napoli: è una squadra di qualità, una rosa lunga e pericolosa con esperienza. Sarà una partita di alto livello, se saremo perfetti però possiamo avere la meglio. Esonero? Io sono un professionista, penso solo ad allenare la squadra per giocare. Il futuro non lo conosciamo, pensiamo alla partita di domani».

In conferenza con lui anche Umyarov, pronto a partire titolare domani sera: «Dobbiamo prepararci al meglio per domani sera e fare tutto per portare a casa il risultato» ha detto il centrocampista russo. «Arriviamo a questa gara dopo un po’ di partite in cui non siamo riusciti a vincere, vogliamo invertire il trend contro il Napoli: abbiamo vinto all’andata in uno stadio complicato, questo ci dà ancora più convinzione per poterlo fare. Ovviamente dobbiamo scendere in campo sicuri di noi stessi, ma la sicurezza ti arriva anche con le vittorie che riesci a ottenere. Per questo la gara di domani sera è importantissima per noi».