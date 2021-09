Spartak, Rui Vitoria pensa al Napoli: «Trasferta dura, ma siamo carichi»

«Ci aspetta una trasferta molto difficile a Napoli, ma iniziamo a prepararla con uno stato d'animo positivo, siamo carichi dopo la vittoria». Queste le parole di Rui Vitoria il giorno dopo l'ultima vittoria in campionato, l'allenatore dello Spartak Mosca da oggi comincia a pensare al Napoli e al confronto europeo che si giocherà il prossimo giovedì allo stadio Maradona.

«Quella di ieri è stata una partita contro una squadra in forma che ha cercato di rovinarci la vita per tutti i 90 minuti» ha aggiunto l'allenatore russo. «I tre punti sono l'unica cosa importante. Abbiamo qualche problema numerico in squadra, stiamo aspettando il ritorno di Hendrix, Larsson e altri ragazzi che non sono a disposizione. Ma se hanno bisogno di più tempo per riprendersi, abbiamo qualcuno che li sostituisca».