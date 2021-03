Live Spezia-Cagliari 0-0 In palio punti pesanti per la salvezza

La seconda gara del sabato di Serie A sarà quella delle 18 tra Spezia e Cagliari. Gli spezzini devono ritrovare il successo per non compromettere quanto fatto di buono fin adesso, in quanto nelle ultime cinque partite sono arrivati solo due punti. Tale filotto negativo ha fatto precipitare i liguri al quindicesimo posto in graduatoria, a quota 26 punti e a +3 dal Torino e a +4 proprio dal Cagliari terzultimo. In ripresa, invece, il Cagliari: dopo le due vittorie di fila contro Crotone e Bologna e il pari esterno contro la Sampdoria, i sardi hanno perso 3-1 alla Sardegna Arena contro la Juventus. Sconfitta che ci può assolutamente stare e che non dovrebbe intaccare più di tanto il percorso dei Quattro Mori. In classifica, la squadra isolana è terzultima con 22 punti all’attivo e a -1 dal Torino.

LA PARTITA IN DIRETTA

Sono state annunciate le formazioni ufficiali. Nello Spezia è confermata l'esclusione di Nzola che parte dalla panchina mentre a centrocampo Pobega sarà titolare. Nel Cagliari sarà Pavoletti il partner d'attacco di Joao Pedro.

Ultimo aggiornamento: 18:13

© RIPRODUZIONE RISERVATA