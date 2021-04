Live Spezia Inter 1-1 Perisic trova il gol del pareggio

Allo stadio Picco lo Spezia ospita l'Inter per una sfida che mette in palio punti importanti per entrambe. I padroni di casa, dopo la pesante sconfitta raccolta sul campo del Bologna (4-1) necessitano di un risultato positivo ma di contro ci sarà la corazzata nerazzurra, capolista del campionato a +9 sul Milan secondo in classifica. L'Inter è reduce dal pareggio (1-1) conquistato in trasferta allo stadio Diego Armando Maradona contro il Napoli.

LA PARTITA IN DIRETTA

Solito 4-3-3 per Italiano, che conferma in porta Provedel e la difesa composta da Ferrer e Marchizza sulle fasce, con la coppia centrale Ismajli-Terzi. Due cambi rispetto alla probabile formazione della vigilia: uno a centrocampo, con Estevez al posto di Pobega insieme a Ricci e Maggiore, e uno in attacco, dove Agudelo vince il ballotaggio con Gyasi e gioca largo a destra nel tridente con Piccoli e Farias.

Conte risponde con l'11 tipo. Con la rosa a pieno regime l'allenatore italiano punta con ancora più sicurezza sul consueto 3-5-2. Il capitano Handanovic tra i pali ha davanti il consolidato trio composto da Skriniar, De Vrij e Bastoni. A centrocampo sono Hakimi e Perisic gli esterni, con in mezzo Barella, Brozovic e Eriksen. Anche la coppia in attacco non cambia, ed è sempre quella composta da Lukaku e Lautaro Martinez.