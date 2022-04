L'Inter, dopo i successi con Juventus e Verona, cerca altri tre punti nella trasferta sul campo dello Spezia. I nerazzurri, che devono recuperare la partita con il Bologna, occupano al momento il secondo posto della classifica insieme al Napoli a quota 66, a -2 dal Milan capolista. Vincere, per la formazione di Simone Inzaghi, significherebbe mettere ulteriore pressione ai cugini rossoneri, impegnati a San Siro contro il Genoa. Lo Spezia, grazie ai quattro punti conquistati nelle ultime due giornate, può invece ormai dirsi quasi salvo: gli aquilotti, a sei giornate dal termine del torneo, vantano infatti un vantaggio di undici punti sulla zona retrocessione.

APPROFONDIMENTI LO STADIO Napoli-Roma senza sold out: esaurita soltanto la Curva B IL NOTIZIARIO Napoli-Roma, Di Lorenzo c'è: anche Petagna spera nel... LA CURIOSITÀ Napoli-Roma, Fabian Ruiz c'è: «Pronti per la...

Segui Spezia-Inter in diretta

Formazioni Spezia-Inter

Spezia (4-3-3): Provedel; Amian, Erlic, Nikolaou, Reca; Maggiore, Kiwior, Bastoni; Kovalenko, Manaj, Gyasi. All. T. Motta

Inter (3-5-2): Handanovic; D’Ambrosio, Skriniar, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Correa, Dzeko. All. Inzaghi

Arbitro: Maresca

Dove vedere Spezia-Inter in tv e streaming

L'anticipo della 33ª giornata del campionato di Serie A, Spezia-Inter, sarà disponibile a partire dalle 19 su Sky Sport e DAZN. Inoltre sarà disponibile, per gli abbonati, anche in streaming su Now e sulla piattaforma Sky Go. La diretta testuale di Spezia-Inter sarà disponibile sul sito del Messaggero.