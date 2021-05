Spezia-Napoli, Italiano non si fida: «Ecco come metterli in difficoltà»

«Conta solo la partita di domani, non penso al turnover, pensiamo al Napoli e vediamo cosa accade». Vincenzo Italiano non vuole fare calcoli, il suo Spezia ha bisogno di punti pesanti per allontanare ogni pericolo e con gli azzurri di Gattuso all'andata ha fatto bottino pieno: «Pensiamo a fare risultato, poi cercheremo di farlo tutti uniti, anche nelle ultime tre gare che verranno dopo».

Ma Spezia-Napoli che partita sarà? «Difficile per noi, il Napoli sta giocando un grande calcio, tutti i giocatori sono ispirati e si divertono» ha detto Italiano in conferenza. «Il pareggio col Cagliari è arrivato a tempo scaduto, ma la squadra gioca, propone e crea, siamo di fronte ad una delle squadre più forti del campionato. Dobbiamo giocare col massimo furore per creare occasioni, mettendoli in difficoltà quando hanno la palla. Quando riusciamo a farlo abbiamo dimostrato di poter mettere in crisi chiunque».