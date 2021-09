Diretta Spezia-Juventus 1-1 live: a Kean risponde Gyasi, parità all'intervallo

SEGUI LA DIRETTA DI SPEZIA-JUVENTUS

1° TEMPO

45' - Altra punizione per Dybala, che questa volta calcia molto piano e centrale. Ancora pronto Zoet che para.

41' - Il Capitano della Juve ci prova dal limite dell'area su punizione: l'argentino centra la porta, ma Zoet para sicuro.

33' - Pareggia lo Spezia, con un gran gol di Gyasi, che mette il pallone a giro sotto l'incrocio.

28' - La Juventus passa in vantaggio con la rete di Kean, che si sposta il pallone sul destro dopo lo stop in area e mette alla destra di Zoet, che nulla può.

9' - Occasione anche per Rabiot, che entra in area spingendosi dalla sinistra del campo. Il suo diagonale è centrale e parato da Zoet.

7' - Prima occasione per la Juventus, che si spinge avanti con Chiesa. Il suo passaggio in mezzo è preso da Kean, la cui conclusione però viene respinta.

1' - L'arbitro decreta l'inizio del match tra Spezia e Juventus.

La Juventus di Massimiliano Allegri continua nella ricerca disperata dei primi tre punti tondi in Serie A. La falsa partenza di questo campionato, in cui ha raccolto appena due punti (uno contro l'Udinese alla prima giornata, e uno contro il Milan nel big match di domenica all'Allianz Stadium), ha deluso un po' tutti. Ma ora c'è lo Spezia di Thiago Motta, con cui si potrebbe invertire la tendenza. Nel tardo pomeriggio, i bianconeri sono attesi quindi in Liguria per una sfida che comunque non avrà mai il sapore di uno scontro salvezza. Ecco le formazioni ufficiali delle due squadre.

Spezia-Juventus, le formazioni ufficiali

SPEZIA (4-3-3): Zoet; Adou, Nikolaou, Hristov, Bastoni; Ferrer, Bourabia, Maggiore; Verde, Antiste, Gyasi. All. Thiago Motta

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Danilo, Bonucci, de Ligt, De Sciglio; Bentancur, McKennie, Rabiot; Dybala, Kean, Chiesa. All. Massimiliano Allegri

Dove vederla in tv e streaming

La sfida delle 18:30 di mercoledì 22 settembre tra Spezia e Juventus sarà visibile su Dazn in esclusiva, sia dall'app, sia su smart tv.