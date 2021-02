Capolavoro Spezia. Vince contro il Milan grazie ai primi gol in A di Maggiore e Bastoni e inizia nel migliore dei modi l’era americana. È il trionfo di Vincenzo Italiano, un genio della tattica, che inventa Agudelo falso nueve e prende a schiaffi il Diavolo, martoriato e mai in partita. I rossoneri restano sì primi in classifica e a +2 dall’Inter, ma adesso i nerazzurri hanno la possibilità del sorpasso nel match di San Siro contro la Lazio. E farlo una settimana prima del derby sarebbe un duro psicologico per i rivali. Il Diavolo soffre tanto, corre a vuoto, va in difficoltà sul pressing dei liguri e commette molti errori tecnici. Il centrocampo dei liguri annienta Bennacer e Kessie. Ibrahimovic è troppo isolato e perde ogni duello con Erlic e Ismajli. Che sia una notte difficile per il Milan si vede quando Saponara, ex di turno, impegna Donnarumma. Ma il peggio deve ancora arrivare. E arriva, puntuale nella ripresa. Perché lo Spezia continua a mostrare il suo bel gioco, sbloccando il risultato con Maggiore, dopo che Agudelo sradica il pallone dai piedi di Theo Hernandez. Che non è nuovo a errori del genere. Era già successo a Bologna il 30 gennaio. Stefano Pioli inserisce Mandzukic, Meite e Tomori, ma i liguri raddoppiano con un gran gol di Bastoni. Finisce così. Senza appello per il Milan. Che deve rialzarsi per continuare a lottare.

LEGGI LA CRONACA

LE FORMAZIONI

SPEZIA (4-3-3): Provedel; Vignali, Erlic, Ismajli, Bastoni S.; Estevez, Ricci, Maggiore; Saponara, Agudelo, Gyasi. All. Italiano

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma G.; Dalot, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Bennacer, Kessié; Saelemaekers, Calhanoglu, Leao; Ibrahimovic. All. Pioli

Ultimo aggiornamento: 23:32

© RIPRODUZIONE RISERVATA