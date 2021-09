Diretta Spezia-Milan 0-0 live: ci prova ancora Nzola, para Maignan

1° TEMPO

Per Thiago Motta e il suo Spezia, la sfida dell'Alberto Picco contro il Milan è quasi un derby, e farà di tutto per mettere i bastoni tra le ruote alla squadra di Stefano Pioli, seconda, assieme alla sua Inter, e sempre più proiettata alla vittoria del titolo. E infatti, l'obiettivo dei rossoneri nell'anticipo della sesta giornata di Serie A, oltre a non pensare alla Champions League e alla super partita contro l'Atletico Madrid di un altro ex dei "cugini" a San Siro di martedì, è proprio quello di vincere per rimanere in scia.

Preparation is half the battle, so let’s check up on our next opponents 📊



Prepariamoci al meglio in vista di #SpeziaMilan 📊

Brought to you by @BitMEX #SempreMilan pic.twitter.com/u3EJ2vmcyy — AC Milan (@acmilan) September 24, 2021

Spezia-Milan, le formazioni ufficiali

SPEZIA (4-3-3): Zoet; Amian, Hristov, Nikolau, Bastoni; Bourabia, Sala, Maggiore; Antiste, Gyasi, Nzola. All. Thiago Motta

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Kalulu, Romagnoli, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Kessie; Saelemaekers, Maldini, Rafael Leao; Giroud. All. Stefano Pioli

Dove vederla in tv e diretta streaming

La sfida delle 15 tra Spezia e Milan che apre la sesta giornata di campionato sarà visibile in esclusiva su Dazn, e quindi sarà disponibile su app e su smart tv.