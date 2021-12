Spezia, Motta vuole il miglior Napoli: «Meglio giocare in uno stadio pieno»

«Affrontiamo il miglior Napoli possibile, anche se alcuni giocatori importanti non stanno giocando: a questo livello chi entra può mantenere il livello della squadra e lo abbiamo visto contro il Milan». Thiago Motta non ha dubbi, domani sera, a Napoli, il suo Spezia se la vedrà contro una delle migliori squadre del torneo. «Noi affronteremo la gara a nostro modo, sarà una partita bella da giocare contro una squadra di grandissimo valore, costruita per lottare per il campionato. Noi vedremo cosa saremo capaci di fare. Con l'Empoli mi è piaciuto che nelle difficoltà siamo stati squadra fino alla fine, non dobbiamo dimenticare la squadra che affrontavamo».

Grande attesa a Napoli per l’ultimo match del 2021 della squadra di Spalletti. «Lo stadio pieno? Meglio. Giocare partite così è bellissimo e per essere a questo livello dobbiamo controllare lo stato emozionale, è molto importante» ha detto Motta in conferenza. «La testa per me conta tantissimo: è un momento importante, ci serve per capire a che punto siamo e a che livello siamo in questo momento. È un campionato strano, con questo livello può succedere di tutto e sta a noi continuare a dare il massimo, lavorare al meglio e approfittare delle partite per portare punti a casa».