Spinazzola, infortunio in Belgio-Italia: lascia il campo in lacrime. Mancini: «La dinamica non è bellissima»

Paura per Leonardo Spinazzola. Il terzino della Roma si è infortunato al 77' di Belgio-Italia dopo aver tentato un allungo sulla fascia sinistra. L'azzurro ha immediatamente chiesto il cambio e poi si è accasciato a terra. Immediato l'intervento dello staff medico che ha provato a verificare il suo problema alla gamba sinistra, la cui entità verrà valutata meglio nelle prossime ore dagli esami strumentali. Fortissimo il dolore e la delusione: Spinazzola si è sfogato in un pianto e neanche i suoi compagni (tra cui Cristante, con lui anche alla Roma) sono riusciti a consolarlo. È stato portato via negli spogliatoi in barella, al suo posto è entrato Emerson Palmieri.

Una bruttissima batosta per Roberto Mancini e per la Roma, che proprio oggi ha accolto in città José Mourinho. La Roma in quel ruolo ha solamente Calafiori mentre sulla destra ci sono Karsdorp, Reynolds oltre al ritorno di Florenzi. Che però non dovrebbe restare, a meno che ora non cambino i piani del club. Intanto i problemi principali sono per Mancini, che deve rinunciare a uno dei giocatori migliori di questo Europeo, che già due volte ha ottenuto il premio di migliore in campo.

Di lui a fine partita ha parlato anche Roberto Mancini: «Speriamo non sia grave, ma la dinamica non è bellissima...».