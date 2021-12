Per vederlo di nuovo in campo, a disposizione di Mourinho e soprattutto pronto per giocare, ci vorranno ancora 20-30 giorni. Nel frattempo Spinazzola ha la possibilità di vincere il sondaggio indetto dalla Figc come miglior azzurro nel 2021. Considerando infatti l'apporto che stava dando all'Italia agli Europei - e la simpatia che ha ricevuto dagli appassionati dopo il suo sfortunato ko - il traguardo del "Pallone azzurro" non appare così remoto.

L'immagine di Leo sorridente, saltellare sulle stampelle per festeggiare il titolo europeo a Wembley, è una delle fotografie più belle di un'estate indimenticabile per lo sport italiano. Come fare per votare? Andare sul sito della Federazione, iscriversi ed esprimere la propria preferenza. C'è tempo sino alle ore 12 di domani. Ne avrà invece a disposizione un po' di più il ct Mancini che conta di recuperare il laterale giallorosso - ritenuto un calciatore fondamentale per spostare gli equilibri delle partite - in vista degli spareggi per qualificarsi ai mondiali in Qatar. Previsti a marzo, se non ci saranno inconvenienti, Spinazzola sarà a disposizione.