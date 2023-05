Sport Manager, il master all'Università Federico II di Napoli

Sarà presentato martedì 23 maggio presso la sala del consiglio del Dipartimento di Scienze politiche della Federico II (ore 11.30 via Leopoldo Rodinò 22) il corso per Sport Manager, master di primo livello per la formazione di figure nel mondo dello sport professionistico e dilettantistico.

Alla presentazione interverranno il professore Vittorio Amato, direttore del Dipartimento di Scienze politiche della Federico II; il professore Astolfo di Amato, titolare dello studio legale di Amato e Partners; il professore Luigi Ferrajoli, titolare dello studio Ferrajoli, e l'artista Lello Esposito.