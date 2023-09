Sporting Braga-Napoli, Jorge senza paura: «Li abbiamo studiati, siamo pronti»

90 minuti che saranno solo i primi di un lungo viaggio nel girone. Artur Jorge, allenatore del Braga, sa che le speranze di passare il turno possono essere vive solo strappando punti al Napoli domani sera: «Immagino che contro il Genoa siano stati risparmiati alcuni giocatori per mantenerli freschi in vista di domani. Il Napoli è una squadra molto forte, ma più che domandarmi che Napoli aspettarmi mi sto chiedendo che Braga scenderà in campo. È chiaro che sulla carta il Napoli sia favorito. Nonostante ciò, non perdiamo l'ambizione di vincere».

Sarà battaglia vera nei 90 minuti al Municipal di Braga. «A livello fisico non credo che ci saranno differenze con il Napoli nonostante le cinque gare giocate in più da noi. Abbiamo avuto quattro giorni per riposare in vista della sfida di domani sera, già so chi saranno gli 11 che giocheranno titolari» ha aggiunto Jorge «Troviamo una squadra con tante qualità individuali.

Nonostante abbiano cambiato allenatore, sono rimasti una squadra molto forte».

Con lui in conferenza anche l'attaccante brasiliano Bruma: «Sarà una partita fondamentale per tutti, sia per noi che per i tifosi! La squadra è molto calma, pur sapendo che non si tratta di una gara facile faremo il meglio per provare a vincere» ha spiegato l'attaccante «Sappiamo che il Napoli è una squadra molto forte, proveremo ad individuare i punti deboli degli azzurri e proveremo ad approfittarne. Faremo tutto il possibile per vincere. Avversari? Kvaratskhelia è molto forte, ma penso a noi e alla vittoria».