Sporting Sala Consilina, il portiere Fagner Gallon saluta: in arrivo Fiuza e Pozzo

In casa Sporting Sala Consilina con l'approdo in serie A cambia completamente volto il ruolo del portiere, infatti dopo l'uscita di scena di Marchesano e del giovane Santoro, ha lasciato il club caro ai cugini Antonio e Giuseppe Detta, anche l'estremo difensore brasiliano Fagner Gallon, attraverso il suo profilo sociale Facebook ha comunicato che la sua avventura con lasquadra valdianese dopo quattro stagione è giunta al termine.

«Sono arrivato nel ottobre del 2019 in C1, 4 anni dopo 3 campionati vinti, una coppa regionale C1, una Coppa Itália A2, tanto lavoro e sacrificio, siamo arrivati in A nel 2023. Ho dato tutto di me in questi anni, sono fiero e felice di tutto questo percorso insime allo Sporting Sala Consilina. Le strade si dividono, vi faccio un grosso in bocca al lupo per tutto».

Così Gallon nel suo saluto all'ormai ex club gialloverde, invece i dirigenti sono già sulle tracce di due portieri: Luan Fiuza del Petrarca Padova e Yuri Pozzo del Manfredonia.