Sporting Sala Consilina-Feldi Eboli, domani gli ultimi 1’25” da giocare

Dopo oltre un mese e mezzo domani sera alle ore 19 si completerà il derby di serie A di calcio a 5 tra lo Sporting Sala Consilina e i vampioni d'Italia della Feldi Eboli.

La gara valida per la nona giornata di campionato è andata in scena lo scorso 21 novembre, ma venne interrotta a soli 85 secondi dalla fine a causa di un improvviso blackout. Ora si potrà ultimare questo match importante per la classifica di entrambe, in particolare per i padroni di casa del Sala Consilina che ripartono dal vantaggio di 3-1 e con i tre punti possono collocarsi in una zona tranquilla della graduatoria ritrovando così quella vittoria che manca da due mesi.

La Feldi Eboli dal canto suo spera di ribaltare la situazione per issarsial secondo posto anche se dovrà farlo in poco più di un minuto: impresa non semplice ma nel futsal tutto è possibile fino all'ultimo secondo.

Oliva, tecnico dei salesi.

dopo le partenze di Bateria e Abdala, può contare sull'arrivo di Thorp e sul recupero di Salas e Volonnino. Samperi, timoniere della Feldi, non presenta defezioni. Il fischio d'inizio degli 85 secondi da giocare è in programma alle 19.