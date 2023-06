Sporting Sala Consilina gran colpo di mercato arriva Bateria

Lo Sporting Sala Consilina dopo le tante riconferme e le voci in uscita e dopo l'acquisto del portiere Fiuza, piazza un vero e proprio colpo da 90 e si assicura le prestzioni di Dione Alex Veroneze, meglio conosciuto come “Bateria”, il laterale si lega ai colori gialloverdi per la stagione 2023/24.

L'annuncio uffiale è stato dato dal club salese sulla propria pagina social.

Nel comunicato diramato agli organi di informazione ma anche ai tifosi si legge: " Si tratta di un vero e proprio “craque”, l’atleta brasiliano arriva dal Valdepeñas, sua ultima esperienza nella Liga spagnola. Classe ’90 ha vestito anche le casacche di Joinville, Inter Movistar, Barcelona, Marreco e Cartagena.

Il neo acquisto gialloverde, campione sudamericano U. 20 nel 2010, era stato cercato da tanti club della massima serie ma alla fine ha optato per il progetto Sporting Sala Consilina, a testimonianza del gran lavoro che la società sta svolgendo anche a lungo termine, si ringrazia Roberto Dalia e la Dalia Management per il buon esito della trattativa. Il laterale è giunto nel Vallo di Diano in occasione della semifinale della squadra U.17 e ad accoglierlo un nutrito gruppo di tifosi che hanno potuto festeggiarlo e abbracciarlo. Bateria, con al collo la sciarpa con i colori del club è apparso sorpreso in modo positivo da questa calorosa accoglienza e si è concesso ai numerosi self con i tifosi gialloverdi e ha visitato il nuovo impianto del Pala San Rufo dove la squadra dei patron Detta, disputerà anche per l'esordio in serie A le proprie gare casalinghe.