Sporting Sala Consilina per la porta scelto Fiuza

Dopo le partenze dei portieri: Marchesano, Santoro e Gallon, tutti svincolati dallo Sporting Sala Consilina, la società valdianese mette il primo tassello per blindare la porta per la prossima stagione in serie A. E dopo le anticipazioni sull'arrivo dell'estremo difensore brasiliano Fiuza, ecco che dalla sede del club gilloverde dei cugini Antonio e Giuseppe Detta, è arrivato il comunicato dell'ingaggio di Luan Felipe Fiuza, 25 anni. Il portiere si è legato allo Sporting Sala Consilina per una stagione.

Dopo le ultime due stagioni trascorse in Serie A con la maglia del Petrarca Padova, l’estremo difensore brasiliano formato in Italia nelle giovanili del Kaos, ha deciso di restare in massima serie dopo la retrocessione dei patavini sposando il progetto gialloverde.

Nella sua carriera ha vestito anche le maglie di Cobà, Feldi Eboli e Acqua & Sapone, con quest’ultima ha vinto una Coppa Italia e una Supercoppa Italiana nella stagione 2018/2019.

Dopo la firma sono arrivate le prime dichiarazioni di Fiuza alla pagina ufficiale del club: “Ho scelto lo Sporting perchè è una società ambiziosa e seria come già ha dimostrato in serie A2, con un progetto importante e che può fare grandi cose in serie A. L’altro motivo che mi ha spinto ad accettare è Maurizio Guerra, ho già lavorato con lui, è un gran preparatore dei portiere e so che con lui posso crescere ancora di più. Ringrazio i presidenti Detta e mister Oliva per la fiducia, oltre che B5 per la trattativa”.