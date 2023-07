Sporting Sala Consilina a metà agosto il raduno a San Rufo per la prima in A

“Stiamo contando i giorni verso la Serie A”. Con queste lapidarie dichiarazioni il presidente dello Sporting Sala Consilina Giuseppe Detta, al termine dalla riunione in vista della prossima stagione, tenutasi presso la sala congressi del main sponsor DFL Lamura, dove tutti i presenti tra dirigenza e staff tecnico hanno serrato le fila per procedere uniti e compatti verso la prima storica avventura in Serie A.

Oltre ad uno dei presidenti, Giuseppe Detta, il tecnico Fabio Oliva, il neo team manager Lino Somma, il segretario Antonio Melillo e il team assistant Marcello Pierri, tutte le figure che ruotano dentro e fuori il rettangolo di gioco, hanno fatto il punto per arrivare senza sorprese al via della nuova annata sportiva. In primo luogo si è deciso quando iniziare la preparazione.

I ragazzi del trainer Oliva, si ritroveranno agli ordini dei vari componenti dello staff tecnico al Centro Sportivo Meridionale di San Rufo, subito dopo ferragosto.Sono state programmate già alcune amichevoli che saranno annunciate nei prossimi giorni, l’ingresso sarà gratuito per tutti.

Nuovo anche lo sponsor tecnico che sarà la Joma. Mancano gli ultimi dettagli e poi saranno svelati i kit da gara, se di certo il gialloverde sarà il colore primario, c’è da aspettarsi qualche sorpresa per le divise da gioco 2023/24. Intanto si guarda anche al settore giovanile con particolare attenzione all'U19 e U17 dove i tecnici Domenico Rosciano e Angelo Marmo hanno già visionato oltre 25 atleti tra vecchie e nuove conoscenze e nelle settimane a venire sono previsti nuovi appuntamenti per scoprire nuovi talenti. La vera novità è rappresentata dal fatto che per questo esordio assoluto in serie A le gare casalinghe si giocheranno al venerdì sera con calcio d’inizio alle 20:30, per dare possibilità a molti di godersi una serata di sport. “Da sempre ho creduto che il futsal nazionale trovi il suo spazio migliore al venerdì sera – così Paolo Addeo communication manager dei draghi gialloverdi -. Allestiremo gli spazi al meglio, un’area dedicata al food&beverage, oltre ad un fan shop con la possibilità di acquistare maglie e gadget. Il match casalingo dovrà essere un evento da vivere con spensieratezza”.