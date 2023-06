Sporting Sala Consilina, nuovo acquisto: arriva Domenico Arcidiacone

Altro acquisto per lo Sporting Sala Consilina che non sembra fermarsi nelle operazioni in entrata e dopo aver annunciato il colpo a sensazione con l'arrivo del brasiliano Bateria, ha comunicato di aver ingaggiato Domenico Arcidiacone, 33 anni. Il calcettista si è legato ai colori gialloverdi per la prossima stagione quella dell'esordio in A del club salese.

Arcidiacone, è in grado di giocare sia da ultimo che da laterale.

Estro dal piede mancino e dalla buonissima tecnica, abbina a queste qualità una stazza importante e un tiro esplosivo. Non mancano personalità e carattere ad Arcidiacone, eletto nel 2022 il miglior calcettista calabrese. Il neo acquisto del club gialloverde ha già vissuta la massima serie del futsal nazionale, prima con la maglia del Futsal Polistena dove si è messo in luce come uno dei migliori italiani del campionato e poi nei primi 6 mesi della stagione appena conclusa con la maglia dell’Italservice Pesaro, per poi trasferirsi al Cormar Reggio Calabria, ritrovandosi avversario proprio il team valdianese .

Ora una nuova possibilità da vivere in serie A con mister Fabio Oliva, che ha voluto fortemente il duttile calcettista. Arcidiacone, ha affidato alla pagina social del sodalizio salese le sue prime dichiarazione da gialloverde: "E’ stato sin da subito stimolante entrare in contatto con la società dello Sporting, ho percepito ambizione e voglia di fare bene, caratteristiche che si sposano ampiamente con il mio carattere dentro e fuori dal campo . E’ un onore per me essere parte di questo progetto, insieme ai miei compagni mi impegnerò al massimo per ripagare la fiducia del presidente e del tecnico, ci vediamo presto a Sala Consilina anche per conoscere i nuovi tifosi che so essere particolarmente calorosi con la squadra".