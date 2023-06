Sporting Sala Consilina nuovo portiere arriva Pozzo e il team manager Somma

Altro innesto per la porta per lo Sporting Sala Consilina che di ha raggiunto un accordo con Yuri Pozzo, l’estremo difensore ha firmato un accordo che lo legherà alla società gialloverde per la prossima stagione.

Portiere classe 1992, ha vestito la maglia della Sampdoria Futsal e nel recente passato anche quella del CDM Genova per due stagioni con presenze anche in Serie A. Poi il passaggio al Manfredonia con l’ultimo anno che lo ha visto scendere di categoria, in B, con il Pavia.

Ora è pronto a rimettersi in gioco in massima serie con una realtà solida e lungimirante come lo Sporting Sala Consilina. Dopo la firma ha rilasciato le prime dichiarazioni da portiere del club valdianese: “Sono molto contento di avere la possibilità di tornare in serie A e sono grato di poterlo fare con i colori gialloverdi.

Non vedo l’ora di cominciare questo nuovo percorso per continuare a crescere e migliorarmi. Ho grande entusiasmo e voglia di rimettermi in gioco in una piazza importante come Sala Consilina, una società seria ed ambiziosa dove insieme potremmo costruire grandi cose”. Intanto il club dei cugini Detta, ha annunciato anche l'intesa con il team manager Lino Somma, che nel suo passato ha ricoperto il ruolo con i più importanti club di Futsal della Campania.