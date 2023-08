Sporting Sala Consilina in ritiro a San Rufo: ecco il programma delle amichevoli

Per lo Sporting Sala Consilina è tutto pronto per dare inizio alla nuova storica partecipazione alla serie A di calcio a 5. Il club gialloverde valdianese ha fissato anche la data per il ritiro pre campionato. Si parte giovedì 17 agosto con la squadra che agli ordini del tecnico Fabio Oliva si ritroverà a San Rufo che è anche la sede delle gare casalinghe del team salese.

Intanto è stato stilato il programma dei test amichevoli e ne sono in programma quattro tutti nel mese di settembre: si parte sabato 2 con l'Olympique Sinope compagine di C1, poi dopo una settimana un test più probante con l'altra neo promossa nella massima serie come la Pirossigeno Cosenza, per proseguire i pugliesi del Canosa e l'ultimo test sabato 23 settembre sul campo del Sandro Abate.

Venerdì 4 agosto invece il Consiglio Direttivo della Divisione ratificherà la composizione della serie A anche alla luce delle rinunce di Real San Giuseppe e Pescara, in pole per prenderne il posto Mantova e Active Viterbo.