Sporting Sala Consilina-Sandro Abate 4-2 nell'ultimo test precampionato

Lo Sporting Sala Consilina chiude la serie dei test match amichevoli affontando in trasferta una pari categoria come la Sandro Abate Avellino già esperta di frequentazioni della massima serie.

La gara è servita ad entrambi tecnici per provare uomini e schemi e in particolare all'allenatore della formazione valdianese Fabio Oliva, il quale al termine della sfida è apparso soddisfatto per come i suoi ragazzi hanno affrontato l'avversaria. Per la cronaca si è giocato in 3 tempi da venti minuti e lo Sporting Sala Consilina, si è imposta per 4-2 con reti di Volonnino, Carducci e doppietta di Stigliano.

Venerdì 29 settembre lo Sporting darà il via al campionato di serie A nell'anticipo che la vedrà opposta alla Pirossigeno Cosenza, la gara si gioca a San Rufo con inizio alle ore 20.30.