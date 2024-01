Sporting Sala Consilina-Sandro Abate 5-5: derby ricco di colpi di scena

E' stato un derby ricco di emozioni e colpi di scena quello andato in scena al Pala San Rufo tra lo Sporting Sala Consilina e la Sandro Abate Avellino, gara valida per l'ultima di andata della serie A di Futsal. I gialloverdi di casa del tecnico Fabio Oliva, reduci dal vittorioso match con la Feldi Eboli, dove rimanevano da giocare 85 secondi, provano a bissare il successo nel secondo derby a distanza di quattro giorni, ma la gara per Brunelli e soci, si mette subito in salita.

Dopo 2'45" Aurillo sblocca il risultato a favore degli irpini di Basile, e lo stesso calcettista si ripete al 9' 29" portando la Sandro Abate sullo 0-2.

Trascorre solo poco più di un minuto e il Sala Consilina accorcia con Renzo Grasso. E il tempo si chiude con gli irpini avanti di una rete. Nella ripresa la gara resta avvincente e al 6' 13" il Cholo Salas, ristabilisce la parità, neanche il tempo di gioire in casa salese che complice un errore in uscita al 6'57" Wilde riesce a battere per la terza volta Fiuza.

La formazione ospite sulle ali dell'entusiasmo e approfittando di un'altra gocata errata si porta sul 2-4 garzie alla rete di Di Luccio. A sette minuti dalla conclusione Fabio Oliva, gioca la carta del portiere di movimento con Stigliano schierato in luogo di Fiuza, e al 14'02" trova la rete del 3-4. Con la squadra tutta proiettata in avanti alla ricerca del pareggio arriva una nuova marcatura degli ospiti che con il solito Wilde, si portano nuovamente sul doppio vantaggio 3-5. Partita finita? niente affatto, e lo Sporting Sala Consilina ci crede fino all'ultimo dapprima accorcia con Stigliano al 18'06" e a soli 15 secondi dal suono della sirena con Salas trova la rete del definitivo 5-5. Con questo pareggio lo Sporting Sala Consilina si porta a 20 punti, mentre la Sandro Abate a 24 punti chiude all'ottavo posto. Nella prima di ritorno il Sala Consilina sarà impegnata in trasferta a Cosenza.