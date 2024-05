Sporting Sala Consilina, scelto l'allenatore: Francesco Cipolla guiderà i gialloverdi

Lo Sporting Sala Consilina a distanza di una settimana dal divorzio con l’allenatore Oliva, annuncia il nome del tecnico che andrà a sedere sulla panchina gialloverde dei cugini Antonio e Giuseppe Detta. La scelta è ricaduta su Francesco Cipolla, 44 anni il prossimo 16 giugno.

Il tecnico calabrese vanta alle spalle circa 15 anni nel ruolo di allenatore carriera partita nella sua regione con il Belvedere con cui nel 2011 vince subito il campionato di C2 e nell’anno successivo ottiene un duplice successo sia con la squadra maschile che con la femminile alzando la Coppa Italia regionale e con le ragazze vince anche il campionato di serie C.

Le due stagioni successive lo consacrano nel panorama nazionale con la vittoria prima del campionato di serie B e poi di quello di A2. Nel 2015/16 arriva la chiamata del Napoli calcio a 5 che conduce alla salvezza dop aver vinto i playout con la Lazio, mentre la stagione successiva sempre alla guida del team partenopeo giunge quarto e centra la semifinale di Coppa Italia.

Nel 2018/19 arriva anche la chiamata dall’estero e va a guidare la squadra della capitale Parigi, che lascia a gennaio da capolista per accettare la propsota della Feldi Eboli con cui ottiene una semifinale di Coppa Italia e un quarto di finale nella corsa scudetto. Nel 2021 approda sulla panchina della Sampdoria dove sfiora la promozione in serie A e viene confermato anche nella stagione successiva.

Poi per il tecnico un anno sabbatico nel quale continua ad aggiornarsi prima della chiamata dello Sporting Sala Consilina che dovrà guidare nella seconda stagione nella massima serie del futsal nazionale.

Per i cugini Detta, la scelta migliore per arrivare a conseguire risultati prestigiosi per il club gialloverde.