Sporting Sala Consilina, dall'U19 il portiere Orlando

Lo Sporting Sala Consilina, mette un'altra pedina a disposizione del tecnico Fabio Oliva, dopo Fiuza e Pozzo, completa la batteria dei portieri scegliendo nella canteradi casa e annuncia comunica che Antonio Orlando farà parte della Prima Squadra che parteciperà al Campionato di Serie A nella prossima stagione.

L’estremo difensore classe 2004 passa così dall’Under 19 alla Prima Squadra.

Dopo aver mosso i suoi primi passi nel calcio a 11 con la maglia dello Sport Zone, Orlando è passato nelle giovanili dello Sporting Sala Consilina seguendo il suo percorso nel calcio a 11, poi un breve passaggio alla Pollese ma la voglia di giocare a Sala era troppo grande. Così, dallo scorso anno ha deciso di dedicarsi al calcio a 5, dove si è subito distinto per le sue qualità.

Dopo la firma soddisfatto per la promozione con la squadra maggiore Antonio Orlando, ha rilasciato le sue dichiarazione alla pagina ufficiale del club gialloverde: «Ringrazio la famiglia Detta per la fiducia riposta in me, ringrazio anche il mister Oliva, che mi ha dato la possibilità di aggregarmi a questo gruppo. I ragazzi sono fantastici e sono sicuro che faremo grandi cose anche in Serie A. Darò il massimo in tutti gli allenamenti per ripagare l’occasione che mi è stata concessa, avere la possibilità di essere allenato da Maurizio Guerra e avere dei colleghi come Fiuza e Pozzo sarà per me una grande fonte di apprendimento, sono due colossi nel loro ruolo e quando arriverà l’occasione di doverli sostituire vorrò farmi trovare pronto», le parole del nuovo numero 31 gialloverde.

Inoltre il club salese ha annunciato di aver raggiunto l'intesa con Harrison Muzzy, che andrà a ricoprire il ruolo di preparatore atletico. Il neo preparatore vanta esperienze con le nazionali di Brasile e Giappone, in Italia è stato con Mapoli C5 e Feldi Eboli.