Tre giornate di squalifica e anche centomila sterline di multa: è questa la grave sanzione approvata dalla Federcalcio inglese contro Edinson Cavani. L'ex attaccante del Napoli - oggi al Manchester United - è stato accusato nei giorni scorsi di aver pubblicato un post social con contenuti offensivi e di matrice razziale (sotto i riflettori ci è arrivata la parola "negrito") sul suo profilo Instagram.

«Non voglio parlarne troppo in questo momento. Ma voglio solo dire che accetto la sanzione e sono consapevole di essere ancora poco abituato alle abitudini lessicali in Inghilterra, ma non la condivido» ha precisato il Matador, che salta Aston Villa, Manchester City e Watford. «Chiedo scusa se ho offeso qualcuno con una espressione d’affetto per un amico, nulla di più nelle mie intenzioni. Chi mi conosce sa bene che provo sempre a strappare un sorriso agli amici. Ringrazio tutte le dimostrazioni d’affetto avute in queste ore, sono tranquillo perché so di non aver fatto nulla di male e di aver seguito solo una abitudine della mia cultura. Un abbraccio a tutti».

