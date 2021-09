Nizza meno due punti in classifica, ma col Marsiglia si rigioca

Nizza-Olympique Marsiglia, il derby della Costa Azzurra interrotto lo scorso 22 agosto dopo l'invasione di campo dei tifosi locali e una rissa con alcuni giocatori del Marsiglia, si dovrà rigiocare. Ma al Nizza sono stati inflitti due punti di penalità in classifica, di cui uno con la condizionale. Sono alcune delle decisioni della Discplinare della Lega calcio, dopo i pesanti incidenti che hanno sconvolto la Francia. Nizza-Om si giocherà a porte chiuse e in campo neutro. Il difensore dell'OM Alvaro Gonzalez, che ha lanciato palloni in direzione del pubblico del Nizza, è stato squalificato per due partite. Il suo compagno di squadra, Dimitri Payet, è stato squalificato invece per una giornata. La partita è stata interrotta al 75' dopo che Payet, mentre batteva un calcio d'angolo, è stato raggiunto da oggetti lanciati dai tifosi del Nizza.