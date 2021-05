Il Parma rifà lo stadio Tardini (con una società napoletana)

Il Comune di Parma, al termine della selezione tra i maggiori player nazionali nei servizi di consulenza per le operazioni di Partenariato Pubblico Privato (Ppp), ha scelto la società Iniziativa per farsi affiancare nella valutazione delle proposte di realizzazione del nuovo stadio Tardini.

Iniziativa, che ha un management napoletano, si conferma leader nel settore del project financing per gli impianti sportivi. La società, con 30 professionisti attivi su Roma, Milano, Napoli, Torino e Bruxelles, sta infatti supportando in questo periodo anche i progetti relativi agli stadi di Perugia e Pesaro e per il palasport di Cantù, con quest'ultimo che ha attirato l’interesse del colosso americano Official Asm Global, leader mondiale nella gestione dei servizi e degli eventi sportivi. Iniziativa ha al suo attivo più di 30 importanti interventi di partenariato pubblico privato sugli impianti sportivi, fiore all’occhiello di un’attività di advisory che l’ha vista supportare negli anni circa 90 operazioni di sviluppo di infrastrutture materiali e immateriali con questa tecnica.

«Abbiamo consolidato la nostra leadership nel settore impianti sportivi supportando proposte e studi di fattibilità in numerose città, da Genova a Venezia e da Empoli a Pescara, passando per Cagliari, Napoli, Roma, Cosenza, Pesaro, Perugia, Ferentillo e Alleghe – dichiara Ivo Allegro, amministratore delegato della società e coordinatore del team Ppp insieme a Marco Messina e a Luigi Barone - sviluppando nel tempo best practices importanti che ci hanno consentito di lavorare su proposte relative alla “Legge Stadi” e all’articolo 183 comma 15 del codice ma anche mediante formule innovative quali il fondo ad apporto immobiliare. Il nuovo incarico relativo allo stadio di Parma ci riempie di orgoglio per i risultati conseguiti. Stiamo raccogliendo grandi soddisfazioni in questo campo, come, ad esempio per il Palasport della Pallacanestro Cantù».