A Lima, un gruppo di tifosi dello Sporting Cristal Club ha decapitato la statua dedicata al calciatore peruviano Teodoro Lolo Fernández, idolo del Club Universitario de Deportes, secondo quanto riporta il quotidiano El Comercio.

Nelle immagini registrate dalle telecamere di sicurezza e da alcuni passanti, è possibile vedore diverse persone entrare nello stadio Monumental de Universitario e danneggiare la statua per poi decapitarla. Questo atto di vandalismo è presumibilmente una risposta alle azioni dei tifosi della «U», che lo scorso fine settimana sono entrati nello stadio Alberto Gallardo, dove il Cristal gioca in casa, per scrivere messaggi provocatori sui muri e sugli spalti della struttura sportiva.

Dopo la decapitazione della statua di Teodoro Fernández, sui social sono emerse telefonate di tifosi del Club Universitario de Deportes che sollecitavano ritorsioni allo stadio Alberto Gallardo. Di fronte a questa situazione, la polizia locale è intervenuta proteggendo gli impianti sportivi di entrambe le società.

Dal canto loro, sia Universitario che Cristal hanno condannato questi «atti di violenza», sottolineando che queste persone non rappresentano «i veri valori del calcio peruviano» promosso dalle due squadre. Inoltre, hanno esortato i loro fan a porre fine ai «crimini» e a vivere insieme in un ambiente pacifico.

