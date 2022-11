Stefano Pioli lascia San Siro dopo Milan-Fiorentina: grave lutto in famiglia

Stefano Pioli ha lasciato di corsa lo stadio di San Siro sopo la vittoria del Milan sulla Fiorentina senza sottoporsi alla consueta conferenza stampa post partita. Il Motivo? L'allenatore ha avuto un lutto familiare. Il club si è stretto attorno al suo allenatore, che è partito per Parma. «Il Milan stringe commosso tutta la famiglia del nostro Mister in un abbraccio forte e intenso per la perdita del caro cognato Luca»: è il messaggio di cordoglio del club rossonero, in un post di Twitter.

We are saddened to learn of the passing of Stefano Pioli's brother-in-law. Our condolences to the entire Pioli family at this time.



Il Milan stringe commosso tutta la famiglia del nostro Mister in un abbraccio forte e intenso per la perdita del caro cognato Luca. pic.twitter.com/dOVavQAoPm — AC Milan (@acmilan) November 14, 2022

Al suo posto Maldini

Così per commentare l’ultima partita si presenta Paolo Maldini. «Non vincere avrebbe cambiato la sosta. Abbiamo ottenuto questo successo con sacrificio senza un gioco armonioso, ma avevamo voglia di vincere e ce l’abbiamo fatta» dichiara il dirigente rossonero. «Per noi il pareggio sarebbe stato una mezza sconfitta».

Il responsabile dell’area tecnica del Diavolo fa il bilancio: «Abbiamo due punti in meno dell’anno scorso, la differenza è il rendimento del Napoli che sta facendo cose incredibili. Noi più o meno siamo in linea con quello che abbiamo fatto l’anno scorso. A Cremona siamo stati brutti e abbiamo interpretato male la gara, ma per il resto non si può dire nulla. Siamo agli ottavi di Champions, dobbiamo recuperare alcuni giocatori. Abbiamo una consapevolezza diversa che deve essere accompagnata dall’entusiasmo che ci ha portato a vincere l’anno scorso».