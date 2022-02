Roma, i tifosi stanno con Mourinho: «Hai tu le chiavi della città»

Nonostante i risultati poco confortanti della Roma, il legame tra la città e Mourinho è ben solido. La squadra non vince da quattro partite, ma per i tifosi il i primi responsabili sono i giocatori: i fischi durante l’intervallo del match contro il Verona erano tutti per loro, non per il tecnico che, anzi, è stato applaudito quando è stato espulso da Pairetto nel secondo tempo. Lo striscione apparso a Trigoria dimostra quanto la piazza sia con Mou. In attesa dei risultati. "La nostra fede, la tua mentalità: hai tu le chiavi della città", così è scritto nello striscione apparso al Bernardini.