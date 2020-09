Suarez ha ricevuto il diploma di certificazione di conoscenza della lingua italiana di livello 'b1'. Con tutte e quattro le abilità: produzione orale e scritta e comprensione, anche questa orale e scritta. Nel corso della sua permanenza nella struttura dell'Università per Stranieri di Perugia, l'attaccante è apparso molto cordiale. Ha anche fatto delle foto con dei bambini. All'uscita dalla palazzina il 'pistolerò non ha fatto dichiarazioni.

PERUGIA-Tutto si è svolto piuttosto rapidamente. Il volo privato che aveva portatoa Perugia era atterrato all'aeroporto San Francesco alle 15.01 dopo essere decollato dall'aeroporto di Barcellona El Prat alle 13.15. Curiosi ad attenderlo davanti all'ingresso dell' aeroporto e anche davanti all'ingresso delle aule dell'Università per Stranieri dove sosterrà l'esame di italiano per la concessione del passaporto. Cappellino da baseball, t-shirt e pantaloni corti, Suarez si è infilato nella struttura che si trova al parco di Santa Margherita per la prova che durerà mezz'ora. Sin dal mattino si era mosso qualche tifoso con tanto di maglia delle Juve in attesa del campione che potrebbe lasciare il Barcellona per diventare bianconero.