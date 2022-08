Diretta Real Madrid-Eintracht alle 21: probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming

Il Real Madrid, vincitore dell'ultima Champions League, affronterà l'Eintracht Frankfurt, vincitore dell'Europa League, nel tradizionale appuntamento che dà inizio alla nuova stagione europea. Si gioca allo stadio Olimpico di Helsinki e sarà la prima finale maschile di competizioni Uefa per club a disputarsi in Finlandia. Sarà questo il primo incontro ufficiale tra le due squadre dalla spettacolare finale di Coppa dei Campioni del 1960, quando il Real Madrid vinse per la quinta volta di fila la competizione battendo il l'Eintracht per 7-3 all'Hampden Park di Glasgow. Alfredo Di Stefano in quell'occasione segnò tre gol, quattro Ferenc Puskas, anche se Richard Kress portò in vantaggio la formazione tedesca che sul finale colpì altre due volte con Erwin Stein. Ma ecco le probabili formazioni e dove vedere la diretta di Real Madrid-Eintracht in tv e streaming.

Segui Real Madrid-Eintracht in diretta

Probabili formazioni Real-Eintracht Francoforte

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Carvajal, Eder Militao, Alaba, Mendy; Kroos, Casemiro, Modric; Valverde, Benzema, Vinícius Junior. All. Ancelotti.

EINTRACHT FRANCOFORTE (3-4-2-1): Trapp; Touré, Tuta, N'Dicka; Knauff, Sow, Rode, Lenz; Kamada, Gotze; Borré. All. Glasner.

Arbitro della sfida sarà l'inglese Michael Oliver, coadiuvato dai connazionali assistenti di linea Stuart Burt e Simon Bennett. Quarto arbitro il rumeno Donatas Rumsan, al Vari ci saranno i polacchi Tomasz Kwiatkowski e Bartosz Frankowkski con il portoghese Tiago Bruno Lopes Martins. Da segnalare che la Supercoppa Europea 2022 segnerà il debutto della nuova tecnologia Saot (fuorigioco semiautomatico) che sarà utilizzata anche nella fase a gironi della prossima Champions League.

Dove vedere la finale di Supercoppa in tv e streaming

Torna il grande calcio e torna un trofeo. La Supercoppa Europea si giocherà questa sera mercoledì 10 agosto 2022. Il fischio di inizio, allo Stadio Olimpico di Helsinki, è fissato per le 21 nella capitale finlandese. Real Madrid-Eintracht Francoforte sarà trasmessa in diretta esclusiva da Amazon Prime Video. Grazie all'app la partita sarà visibile in tv grazie alle smart tv oppure sulle televisioni tradizionali collegando il dispositivo a Google Chromecast, Amazon Firestick e console per videogiochi. IlMessaggero.it seguirà in diretta testuale la partita.