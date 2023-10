Supercoppa Italiana 2024, cambiano le date per il Napoli

A tre mesi ormai da quello che dovrebbe essere l'evento pronto a svolgersi in Arabia, cambio di programma per la Supercoppa Italiana 2024. Per la prima volta la competizione sarà disputata da quattro squadre, che si alterneranno tra semifinale e poi finale per deciderne il vincitore finale: Napoli, Lazio, Inter e Fiorentina che si sono prese il pass per la partecipazione visto lo scorso campionato disputato.

Come informato dalla Lega Serie A, però, cambia il programma. «La Lega Serie A informa di aver ricevuto, da parte delle Autorità sportive arabe, una richiesta di spostamento, sempre nel corso del prossimo mese di Gennaio 2024, della Supercoppa italiana» si legge dal comunicato della Lega calcio di Serie A, che ufficializza lo spostamento di date dell'evento. Finora la data della finale di Supercoppa era quella dell'8 gennaio, con le semifinali previste all'inizio del nuovo anno. Come informato dalla Lega, le nuove date verranno ufficializzate a valle del Consiglio convocato per il 9 ottobre.