Un trionfo. Ancora una volta la Lazio batte la Juventus. Come 15 giorni fa in campionato finisce 3-1. Stavolta però non finisce nel tunnel dell'Olimpico ma con la Supercoppa Italiana alzata al cielo di Riad. I biancocelesti dimostrano ancora una volta di essere la squadra più in forma del campionato. Inzaghi infligge un'altra lezione di calcio a Sarri. La finale più giocata del trofeo nazionale (5 volte) finisce con un'altra vittoria dei biancocelesti che ora sono in vantaggio per 3-2 sui bianconeri.Una Lazio straripante annienta la Juve che si affida al tridente pesante. Una scelta sbagliata, l'ennesima di Sarri, contro una squadra che gioca di ripartenza. Apre Luis Alberto con un colpo da biliardo. Una Juve nervosa non riesce mai a trovare la giusta via. Ci riesce solo alla fine del primo tempo grazie ad una incertezza di Straskoha che respinge corto un tiro di Ronaldo. Dybala fa pari con un comodo tap-in. Inzaghi toglie gli ammoniti Leiva e Luis Alberto. Sembra una scelta folle, si rivelerà ancora una volta decisiva. Il neo entrato Parolo serve a Lulic l'assist per il gol del sorpasso. La Juve prova il forcing ma a chiudere i giochi ci pensa Cataldi con una punizione clamorosa sotto l'incrocio.Esulta la Lazio che vince la sua quinta Supercoppa. La seconda negli ultimi tre anni. Sedicesimo trofeo della storia biancoceleste, il sesto dell'era Lotito.Szczesny; De Sciglio, Demiral, Bonucci, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Dybala, Higuain, Ronaldo. A disp.: Buffon, Pinsoglio, De Ligt, Rugani, Danilo, Cuadrado, Emre Can, Rabiot, Ramsey, Pjaca, Douglas Costa, Bernardeschi. All.: Maurizio Sarri.Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Correa, Immobile. A disp.: Proto, Guerrieri, Bastos, Patric, Parolo, Cataldi, Berisha, Marusic, Jony, André Anderson, Adekanye, Caicedo. All.: Simone Inzaghi.Calvarese (sez. Teramo)