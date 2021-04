Superlega, Ceferin si gusta la vittoria: «Bentornato City»

«Come ho detto al Congresso UEFA, ci vuole coraggio per ammettere un errore, ma non ho mai dubitato che avessero la capacità e il buon senso di prendere quella decisione. Il City è una vera risorsa per il gioco e sono lieto di lavorare con loro per un futuro migliore per il gioco europeo», ha detto Ceferin.

Le sei della Premier salutano la Superlega. L'Arsenal: «Chiediamo scusa»

«Sono lieto di dare il bentornato al Manchester City nella famiglia del calcio europeo». Lo dice presidente dell'Uefa, Aleksander Ceferin, che ha accolto con favore la decisone del club inglese di ritirarsi dal progetto Superlega. «Hanno mostrato grande intelligenza nell'ascoltare le tante voci - in particolare i loro tifosi - che hanno enunciato i benefici vitali che l'attuale sistema ha per tutto il calcio europeo; dalla finale di Champions League fino alla prima sessione di allenamento di un giovane giocatore in un club di base», ha proseguito Ceferin in una nota.