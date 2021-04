Sanzioni o no, i club fondatori della Superlega non potranno mai pagare un prezzo troppo alto, come la squalifica dai tornei Uefa di Champions League o Europa League. Ne è convinto il tecnico del Real Madrid, Zinedine Zidane, che nella conferenza stampa che precede il match di Champions contro il Chelsea ha dichiarato: «Tutti noi vogliamo vedere il Real in finale di Champions League. Assurdo pensare che il prossimo anno non ci saremo»

Il match

«È una semifinale e sarà una partita difficile - ha proseguito l'ex pallone d'oro e allenatore dei Blancos - abbiamo bisogno della migliore versione della nostra squadra per ferire il Chelsea». Zidane ha fatto il punto anche su Kroos e Mendy: «Toni ci sarà, Ferland no», mentre su Militao ha detto, «è il nostro giocatore, abbiamo bisogno di lui». Infine il tecnico delle merengues ha chiarito che la squadra non intende trascurare la Liga, «Non sceglieremo. Siamo vivi in entrambe le competizioni».