«Boicotta la Superlega»: recita così uno degli striscioni che, questa mattina, è comparso sui cancelli dello Stadio Olimpico di Roma. Un appello rivolto dai tifosi ad altri tifosi e al mondo del calcio in generale: si tratta di un'iniziativa trasversale e non organizzata che - da ieri pomeriggio ormai - sta vedendo la partecipazione spontanea di centinaia di persone in tutta Europa. Che stanno protestando, al fianco della Uefa e delle federazioni nazionali, contro il nuovo torneo organizzato da 12 club europei fra cui anche Inter, Milan e Juve.

Superlega, i tifosi del Leeds contestano il Liverpool

Questa mattina, striscioni con slogan contro il progetto della Superlega sono stati esposti anche al Foro Italico, oltre che sui cancelli all'ingresso della Curva Sud dell'Olimpico. «Non ci pieghiamo ai vostri interessi, boicotta la Superlega», si legge su uno striscione, dove le "s" della frase sono state sostituite con il logo del dollaro. «Spegni la tv - recita un altro striscione - accendi il cervello» e «Non c'è pena nè galera per l'omicidio della Superlega», sono le altre due scritte esposte.

Super Lega, i tifosi napoletani: «Solo business, e comunque era un'idea di De Laurentiis»