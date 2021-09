Live Svizzera-Italia 0-0, diretta: Mancini con Berardi e Locatelli dal 1'

SEGUI LA DIRETTA

Quinta giornata di qualificazioni mondiali per la Nazionale di Roberto Mancini, che dopo aver "deluso" al ritorno in campo contro la Bulgaria, stasera al Saint Jakob-Park di Basilea proverà a ipotecare il discorso passaggio del turno contro la Svizzera del neo-allenatore Murat Yakın, già incrociata nella fase a gruppi di Euro 2020 e battuta per 3 reti a 0. L'incontrò sarà diretto dal fischietto spagnolo Carlos del Cerro Grande. Ecco le formazioni ufficiali.

Svizzera-Italia, le formazioni ufficiali

SVIZZERA (4-2-3-1): Sommer; Widmer, Akanji, Elvedi, Rodriguez; Aebischer, Frei, Sow; Zuber, Steffen; Seferovic. All. Murat Yakin

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Emerson Palmieri; Barella, Jorginho, Locatelli; Berardi, Immobile, Insigne. All. Roberto Mancini

Dove vederla in tv e streaming

Svizzera-Italia sarà visibile in chiaro sui Rai Uno (canale 1 e canale 501 HD del digitale terrestre), nonchè in streaming su Ray Play.