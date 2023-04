Szczesny, malore in campo: «Ho avuto paura, non riuscivo a respirare». Sottoposto a controlli, sta bene

Le lacrime di Szczesny. Il portiere della Juventus nel corso della sfida di Europa League contro lo Sporting Lisbona ha accusato un malore e ha dovuto abbandonare il campo di gioco. Lo ha fatto piangendo, consolato da compagni e avversari. Ma cosa è successo?

Szczesny, la mano sul petto

Non è chiara la dinamica, ma la preoccupazione dei tifosi è emersa soprattutto perché il n.1 dei bianconeri prima di chiedere il cambio si è toccato il petto. Poi ha chiesto l'intervento dello staff medico della Juventus prima di essere accompagnato fuori dal campo, in lacrime, lasciando il posto a Perin.

Força, Szczęsny 💚 — Sporting Clube de Portugal (@Sporting_CP) April 13, 2023

L'elettrocardiogramma

Il portiere polacco avrebbe accusato sintomi di tachicardia. Sospiro di sollievo dopo i primi accertamenti. L'elettrocardiogramma al quale è stato sottoposto al centro medico dello stadio ha fortunatamente escluso problemi cardiaci. Domani verranno effettuati ulteriori controlli.

«Ho avuto paura»

«Ho avuto un pò di ansia e paura perché è una cosa che non mi è mai successa e non riuscivo a respirare, ma ho fatto i controlli ed è tutto a posto»: l'estremo difensore della Juventus Szczesny si è presentato davanti alle telecamere nel post-partita e ha tranquillizzato tutti dopo le palpitazioni accusate durante la sfida contro lo Sporting Lisbona. «Avevo visto meglio Perin in allenamento e volevo farlo giocare - il siparietto con il secondo portiere a Sky - ed è un ragazzo d'oro, anche se sulla doppia parata gliel'hanno tirata addosso (ride, ndr)».