Definito il tabellone dei quarti di finale di Euro 2020, che sulla via ha già perso inaspettatamente tante delle grandi nazionali. In ordine temporale, Olanda, Portogallo, Francia e Germania hanno ceduto il passo alle rispettive antagoniste, e non senza poco rumore. Se gli orange hanno evidenziato tutti i limiti dell'ennesima gestione di de Boer, nonostante il gruppo a pieni giri, lusitani e tedeschi salutano per altrui meriti. Tra le Big Four eliminate, però, non c'è errore se trovate i Bleus, che, vuoi anche un minimo della tanto odiata malasorte, si spengono sul pallone calciato dal più forte, quel Kylian che tutto può, ma forse non sempre.

Chi continua e chi saluta

Avanti con sofferenza gli azzurri di Roberto Mancini, dopo 120' con giusto qualche picco di tensione, che incroceranno il treno in corsa belga di Lukaku e di De Bruyne (forse). Poi la Spagna mattatrice delle sue due ultime giornate in cui ha segnato 10 reti, che ha traslocato dalla valle del Grand Canyon alle cime del Monte Olimpo nel giro di una settimana, sbattendo fuori i vicecampioni del mondo croati e meritandosi anche un avversario alla portata. Che sarà la Svizzera di Petkovic.

Anche la Danimarca si è regalata un sogno, con quattro gol a Russia e quattro gol al Galles, qualcuno di sicuro lascito spirituale ed emotivo di Christian Eriksen, qualcun altro invece per meriti sportivi, perchè no. Chiudono i Tre Leoni inglesi, vittoriosi sotto gli occhi principeschi di William e Kate alle spese di quei tedeschi sempre poco amati, sportivamente, si intenda.